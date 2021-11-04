Вероника Степанова объяснила свои слова о Бородавко, заявившем о лишнем весе Непряевой

Чемпионка мира среди юниоров, 20-летняя российская лыжница Вероника Степанова, которая ранее дала оценку словам тренера сборной России по лыжным гонкам Юрия Бородавко о Наталье Непряевой, объяснила, почему встала на защиту специалиста. Ранее Бородавко заявил, что для хорошего выступления на Олимпиаде-2022 Непряевой нужно сбросить лишний вес.

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«Не мне судить о словах Бородавко, но люди не понимают, что у нас другой менталитет. То, что вызывает споры в Европе, не делает этого здесь. Каждый тренер прекрасно знает своих спортсменов и прекрасно знает, что хорошо, а что нет. Многие журналисты и болельщики не понимают, что об этом можно говорить широкой публике, но в России это обычное дело. У нас проблемы с весом не являются табу.

Для меня Бородавко остаётся одним из лучших тренеров в мире. Я полностью его поддерживаю. Он откровенный и честный человек, который никогда ничего не говорит за спиной спортсменов», — приводит слова Степановой Ski-Nordique.