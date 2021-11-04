Вероника Степанова объяснила свои слова о Бородавко, заявившем о лишнем весе Непряевой

Чемпионка мира среди юниоров, 20-летняя российская лыжница Вероника Степанова, которая ранее дала оценку словам тренера сборной России по лыжным гонкам Юрия Бородавко о Наталье Непряевой, объяснила, почему встала на защиту специалиста. Ранее Бородавко заявил, что для хорошего выступления на Олимпиаде-2022 Непряевой нужно сбросить лишний вес.
«Не мне судить о словах Бородавко, но люди не понимают, что у нас другой менталитет. То, что вызывает споры в Европе, не делает этого здесь. Каждый тренер прекрасно знает своих спортсменов и прекрасно знает, что хорошо, а что нет. Многие журналисты и болельщики не понимают, что об этом можно говорить широкой публике, но в России это обычное дело. У нас проблемы с весом не являются табу.
Для меня Бородавко остаётся одним из лучших тренеров в мире. Я полностью его поддерживаю. Он откровенный и честный человек, который никогда ничего не говорит за спиной спортсменов», — приводит слова Степановой Ski-Nordique.
- 4 ноября 2021
-
11:26
- 3 ноября 2021
-
16:08
-
12:57
-
11:44
-
11:42
-
11:14
-
10:31
-
00:30
- 2 ноября 2021
-
22:20
-
18:13
-
16:53
-
10:53
-
10:14
-
09:37
-
09:32
-
09:29
- 1 ноября 2021
-
23:42
-
23:23
-
12:31
- 31 октября 2021
-
23:38
-
14:45
-
13:58
-
11:35
- 30 октября 2021
-
22:16
- 29 октября 2021
-
23:11
-
22:23
-
21:54
- 28 октября 2021
-
22:51
-
15:49
-
13:44
-
13:23
-
12:32
-
12:29
-
12:13
-
00:15