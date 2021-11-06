Юрий Бородавко высказался о резонансе вокруг его слов о лишнем весе Натальи Непряевой

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал резонанс вокруг его слов о весе подопечной Натальи Непряевой. Бородавко заявил, что для хорошего выступления на Олимпиаде-2022 Непряевой нужно сбросить лишний вес. Это вызвало бурное обсуждение, особенно в скандинавских СМИ.
«Давно уже понял, что у нас много конспирологов и любителей читать между строк. Если посмотреть всё интервью, то, как мне кажется, я выразился довольно корректно. Вес – действительно один из способов улучшения результата. Если не говорить о физиологии, это не значит, что её нет. Я не называл спортсменку какими-то плохими словами, не оскорблял. А все подобного рода разговоры — это один из инструментов работы тренера», — приводит слова Бородавко «Спорт-экспресс».
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