Юрий Бородавко оценил состояние Александра Большунова перед стартом олимпийского сезона

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко, под чьим руководством занимается, в частности, лидер мужской национальной команды Александр Большунов, рассказал о состоянии подопечного. В начале октября Большунов перенёс повторную операцию на верхней челюсти.
«Он тренируется по самочувствию. Состояние нормальное, но пока не приступали к жёстким тренировкам. Организм пока не даёт возможности чувствовать себя так, как нужно. Всё будет зависеть от Александра: никакой спешки, нужно чётко выдержать все эти дни, чтобы не навредить», — приводит слова Бородавко ТАСС.
Стартовый этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2021/22 начнётся 26 ноября в финской Руке. Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе не исключила, что Большунов пропустит первые этапы Кубка мира.
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