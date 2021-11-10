Фото: Большунов проводит тренировку на снегу после операции

Издание The Daily Skier на своей странице в «Инстаграме» опубликовало фото российского лыжника Александра Большунова во время тренировки на снегу в Муонио (Финляндия). Там с 12 по 14 ноября пройдут соревнования FIS по лыжным гонкам, однако действующего обладателя Кубка мира нет среди заявленных россиян.

Фото можно посмотреть на странице The Daily Skier в «Инстаграме».

Напомним, Большунов в октябре перенёс операцию на челюсти. Необходимость в хирургическом вмешательстве возникла из-за запущенной проблемы с кистой, которая ушла в кость и потребовала проведения операции. Киста появилась из-за неправильно поставленной пломбы при лечении нервного канала зуба.



Президент ФЛГР Елена Вяльбе также не исключила, что лидер мужской сборной пропустит первые этапы Кубка мира — 2021/2022. Сезон стартует в Руке (Финляндия) в конце ноября.