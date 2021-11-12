Устюгов выиграл спринт в Муонио, Терентьев — второй с отставанием в 0,01 секунды

В Муонио (Финляндия) на лыжном турнире категории FIS завершился мужской спринт классическим стилем. Победу по итогам финального заезда одержал россиянин Сергей Устюгов, вторым стал его соотечественник Александр Терентьев, третий результат показал Федерико Пеллегрино из Италии.



Стоит отметить, что вплоть до полуфинала за победу боролись сразу пять представителей России, однако в решающий заезд удалось пробиться лишь Устюгову и Терентьеву.



Лыжные гонки. Муонио, Финляндия

Спринт, классический стиль. Мужчины. Финал.



1. Сергей Устюгов (Россия) – 3.04,57

2. Александр Терентьев (Россия) +0,01

3. Федерико Пеллегрино (Италия) +0,50

4. Эрик Вальнес (Норвегия) +0,61

4. Торгейр Сулен Ховланд (Норвегия) +2,21

6. Вебьёрн Мон (Норвегия) +4,05.

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