Александр Большунов рассказал о своём восстановлении после операции

Российский лыжник Александр Большунов рассказал о своём самочувствии после перенесенной операции.
«Этой осенью у меня были серьёзные проблемы со здоровьем, которые потребовали немедленной операции. Не мог дождаться. После операции я начал внимательно тренироваться. Врачи постоянно следят за моей ситуацией. На данный момент говорят, что нет смысла соревноваться. Это ничего не дало бы. Однако, постепенно возвращаюсь к нормальному ритму тренировок», — приводит слова Большунова Kestavyysurheilu со ссылкой на Endurance Sports.
Напомним, Большунов в октябре перенёс операцию на челюсти. Необходимость в хирургическом вмешательстве возникла из-за запущенной проблемы с кистой, которая ушла в кость и потребовала проведения операции. Киста появилась из-за неправильно поставленной пломбы при лечении нервного канала зуба.
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