Александр Большунов оценил возможность пропуска старта Кубка мира в Руке

Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов заявил, что окончательного решения о пропуске им первого этапа Кубка мира в Руке (Финляндия) принято не было.
«Сам я всегда хочу соревноваться. Но всё зависит от самочувствия. На сегодня конкретного плана нет. Будем смотреть, как меняется ситуация день ото дня», — приводит слова Большунова Kestavyys Urheilu.
Напомним, Большунов в октябре перенёс операцию на челюсти. Необходимость в хирургическом вмешательстве возникла из-за запущенной проблемы с кистой, которая ушла в кость и потребовала проведения операции. Киста появилась из-за неправильно поставленной пломбы при лечении нервного канала зуба.
Ранее президент ФЛГР Елена Вяльбе не исключила, что Большунов может пропустить первые этапы Кубка мира — 2021/2022.
- 14 ноября 2021
-
10:46
-
09:33
-
03:42
-
00:58
- 13 ноября 2021
-
17:33
-
14:00
-
13:44
-
13:26
-
13:01
-
12:08
-
11:18
-
11:09
-
00:35
- 12 ноября 2021
-
18:18
-
15:50
-
15:42
-
15:28
-
15:16
-
15:07
-
14:50
-
14:44
-
12:10
-
11:44
-
00:13
- 11 ноября 2021
-
14:35
-
14:09
-
10:22
-
10:10
-
00:59
- 10 ноября 2021
-
21:14
-
21:10
-
19:58
-
19:49
-
13:38
-
12:43