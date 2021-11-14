Александр Большунов оценил возможность пропуска старта Кубка мира в Руке

Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов заявил, что окончательного решения о пропуске им первого этапа Кубка мира в Руке (Финляндия) принято не было.

«Сам я всегда хочу соревноваться. Но всё зависит от самочувствия. На сегодня конкретного плана нет. Будем смотреть, как меняется ситуация день ото дня», — приводит слова Большунова Kestavyys Urheilu.

Напомним, Большунов в октябре перенёс операцию на челюсти. Необходимость в хирургическом вмешательстве возникла из-за запущенной проблемы с кистой, которая ушла в кость и потребовала проведения операции. Киста появилась из-за неправильно поставленной пломбы при лечении нервного канала зуба.

Ранее президент ФЛГР Елена Вяльбе не исключила, что Большунов может пропустить первые этапы Кубка мира — 2021/2022.