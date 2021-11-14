Наталья Непряева стала второй в коньковой гонке на 10 км в Муонио, Татьяна Сорина — 7-я

В Муонио (Финляндия) на лыжном турнире категории FIS прошла женская индивидуальная гонка на 10 км свободным стилем. Победу в ней одержала представительница Финляндии Криста Пярмякоски, второй стала россиянка Наталья Непряева, третьей – немка Виктория Карл.

Лыжные гонки. Муонио, Финляндия

Индивидуальная гонка, свободный стиль. Женщины. 10 км.

1. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 24.46,6 секунды

2. Наталья Непряева (Россия) – отставание +0,9

3. Виктория Карл (Германия) +1,2

4. Кертту Нисканен (Финляндия) +9,6

5. Вероника Степанова (Россия) +12,4

6. Мария Истомина (Россия) +14,9

7. Татьяна Сорина (Россия) +17,3.

Также сегодня, 14 ноября, на старт индивидуальной гонки на 15 км свободным стилем выйдут мужчины. Начало – в 11:50 мск.