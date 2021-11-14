Наталья Непряева стала второй в коньковой гонке на 10 км в Муонио, Татьяна Сорина — 7-я
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В Муонио (Финляндия) на лыжном турнире категории FIS прошла женская индивидуальная гонка на 10 км свободным стилем. Победу в ней одержала представительница Финляндии Криста Пярмякоски, второй стала россиянка Наталья Непряева, третьей – немка Виктория Карл.
Лыжные гонки. Муонио, Финляндия
Индивидуальная гонка, свободный стиль. Женщины. 10 км.
1. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 24.46,6 секунды
2. Наталья Непряева (Россия) – отставание +0,9
3. Виктория Карл (Германия) +1,2
4. Кертту Нисканен (Финляндия) +9,6
5. Вероника Степанова (Россия) +12,4
6. Мария Истомина (Россия) +14,9
7. Татьяна Сорина (Россия) +17,3.
Также сегодня, 14 ноября, на старт индивидуальной гонки на 15 км свободным стилем выйдут мужчины. Начало – в 11:50 мск.
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