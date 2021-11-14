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Маркус Крамер: прошедшие гонки показали, что Устюгов очень хорош

Маркус Крамер: прошедшие гонки показали, что Устюгов очень хорош
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам немец Маркус Крамер оценил состояние Сергея Устюгова на турнире категории FIS в Муонио (Финляндия). Устюгов выиграл спринт классическим стилем и стал шестым в индивидуальной гонке классикой на 15 км.

«Устюгов в порядке. Вы же знаете, он очень долго не выступал, так как после чемпионата мира прошлой зимой у него возникли большие проблемы, о которых всем известно. Так что старт в Муонио, который продолжится в воскресенье коньковой гонкой, является хорошим тестом его состояния.

Это действительно тяжёлый тест, по ходу его мы должны понять, что Сергей может. И прошедшие две гонки показали, что он очень хорош. Вчера после спринта я сказал Сергею, что если он на классике забежит в десятку, то это будет хорошо. В итоге он финишировал шестым, достаточно близко к лучшим российским гонщикам. Да, для Сергея последние два сезона были непростыми, со множеством проблем, но эти старты показали, что всё в порядке, и я верю, что он сможет выйти на хороший соревновательный уровень в следующие недели», — приводит слова Крамера сайт «Матч ТВ».

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