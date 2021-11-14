Маркус Крамер: прошедшие гонки показали, что Устюгов очень хорош

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам немец Маркус Крамер оценил состояние Сергея Устюгова на турнире категории FIS в Муонио (Финляндия). Устюгов выиграл спринт классическим стилем и стал шестым в индивидуальной гонке классикой на 15 км.
«Устюгов в порядке. Вы же знаете, он очень долго не выступал, так как после чемпионата мира прошлой зимой у него возникли большие проблемы, о которых всем известно. Так что старт в Муонио, который продолжится в воскресенье коньковой гонкой, является хорошим тестом его состояния.
Это действительно тяжёлый тест, по ходу его мы должны понять, что Сергей может. И прошедшие две гонки показали, что он очень хорош. Вчера после спринта я сказал Сергею, что если он на классике забежит в десятку, то это будет хорошо. В итоге он финишировал шестым, достаточно близко к лучшим российским гонщикам. Да, для Сергея последние два сезона были непростыми, со множеством проблем, но эти старты показали, что всё в порядке, и я верю, что он сможет выйти на хороший соревновательный уровень в следующие недели», — приводит слова Крамера сайт «Матч ТВ».
- 14 ноября 2021
-
13:18
-
12:53
-
12:03
-
10:46
-
09:33
-
03:42
-
00:58
- 13 ноября 2021
-
17:33
-
14:00
-
13:44
-
13:26
-
13:01
-
12:08
-
11:18
-
11:09
-
00:35
- 12 ноября 2021
-
18:18
-
15:50
-
15:42
-
15:28
-
15:16
-
15:07
-
14:50
-
14:44
-
12:10
-
11:44
-
00:13
- 11 ноября 2021
-
14:35
-
14:09
-
10:22
-
10:10
-
00:59
- 10 ноября 2021
-
21:14
-
21:10
-
19:58