В лыжах скандал после первой же гонки сезона. У Сергея Устюгова отобрали победу

Но про это сообщили только в соцсетях ФЛГР. Так что же случилось? На видео и в протоколах нет чёткого ответа.

Первая же гонка лыжного сезона оправдала все ожидания – как с точки зрения спортивной борьбы, так и с точки зрения медийной составляющей. Обычное «первенство водокачки», каким и является FIS-старт в Муонио, подарило невероятную зарубу на финише мужского спринта, в которой победителя и призёра разделила 0,01 секунды! Но спустя несколько часов результаты были пересмотрены. И это ещё Большунов с Клебо не участвовали.

Соревнования в Муонио открывали международный лыжный сезон для сборной России. Хоть это и обычный турнирчик, где не стартовали многие лидеры и даже многие команды, но он является отборочным с точки зрения борьбы за место на первом этапе Кубка мира в финской Руке 26-28 ноября. И в первой же классической спринтерской гонке была очень красивая борьба, которую устроили российские лыжники.

До финала из наших очень уверенно добрались двукратный чемпион мира Сергей Устюгов и Александр Терентьев, который начал свой третий сезон в группе Юрия Бородавко. Хотя казалось бы – в квалификации Терентьев был вторым вслед за вице-чемпионом мира в спринте норвежцем Эриком Вальнесом, а Устюгов – лишь 14-м с серьёзным отставанием. Квалификацию вообще прошли все россияне, но постепенно выбывали один за другим.

И к решающему забегу из россиян остались только Устюгов и Терентьев. Они очень грамотно провели финал, накатили Вальнеса, не дав тому ни малейшего шанса обойти россиян на финишной прямой, и разбирались между собой. Сергей и Александр финишировали практически одновременно. Фотофиниш отдал победу более опытному Устюгову с разницей в 0,01 секунды!

А Вальнес в борьбе с итальянцем Федерико Пеллегрино, который тренируется в составе сборной России, уступил и третье место. Результаты были официально утверждены, призёры получили небольшие сувениры, а тренеры анализировали прошедшие забеги и делились своим мнением.

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«Что касается Терентьева, то он молодец, показал хороший уровень, боролся. Это открытие сезона, всё ещё впереди. Устюгов возвращается в обойму. Дорогого стоит побеждать таких сильных гонщиков, как Пеллегрино, Вальнес. Это должно вселить определённую уверенность. Все спортсмены борются, полны сил и решимости, будем смотреть дальше», — сказал старший тренер российской команды Юрий Бородавко «Чемпионату».

Но спустя несколько часов в «инстаграме» Федерации лыжных гонок России появилась сенсационная новость: «После анализа фотофиниша победа в соревнованиях ФИС в Муонио (Финляндия) была присуждена Александру Терентьеву. Сергей Устюгов — второй».

К новости приложен пересмотренный протокол финального забега. Конечно, это само по себе удивительно, поскольку FIS-старт – не та гонка, где разбирательства будут вестись несколько часов, это не чемпионат мира или Олимпиада. Но ещё более удивительно, что сообщила об этой новости только наша федерация и только в «инстаграме». На официальном сайте ФЛГР так и осталась новость о том, что Сергей Устюгов выиграл спринт в Муонио. На сайте FIS в протоколе победителем по-прежнему значится Устюгов.

Так что вообще произошло и где правда? Похоже, чёткого ответа на этот вопрос пока нет.