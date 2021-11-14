Сергей Устюгов стал вторым в коньковой гонке на 15 км в Муонио, Алексей Червоткин — 3-й

В Муонио (Финляндия) на лыжном турнире категории FIS состоялась мужская индивидуальная гонка на 15 км свободным стилем. Её победителем стал местный лыжник Ийво Нисканен, вторым финишировал россиянин Сергей Устюгов, третьим – ещё один представитель России Алексей Червоткин.
Лыжные гонки. Муонио, Финляндия
Индивидуальная гонка, свободный стиль. Мужчины. 15 км.
1. Ийво Нисканен (Финляндия) – 32.58,1
2. Сергей Устюгов (Россия) отставание 9,1 секунды
3. Алексей Червоткин (Россия) +21,7
4. Денис Спицов (Россия) +27,8
5. Иван Якимушкин (Россия) +34,2
6. Артём Мальцев (Россия) +38,7.
Отметим, что ранее Устюгов выиграл спринт классическим стилем и стал шестым в индивидуальной гонке классикой на 15 км. Нисканен, в свою очередь, стал победителем обеих гонок с раздельным стартом на 15 км.
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