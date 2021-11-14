Нисканен: парней из российской сборной ждёт более чем строгий и серьёзный отбор
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Финский лыжник Ийво Нисканен поделился мыслями о высокой конкуренции в российской сборной. По его словам, несколько дней назад он имел разговор с тренером сборной России Маркусом Крамером.
«По словам русских парней, их ждёт более чем строгий и серьёзный отбор. Пеллегрино также добавил, что в этой группе предпочитает быть итальянцем, а не русским. Борьба за места, очевидно, вполне реальная и жаркая», — цитирует Нисканена yle.
Напомним, вчера, 13 ноября, на лыжном турнире категории FIS в Муонио (Финляндия) прошла мужская индивидуальная гонка на 15 км классическим стилем. Её победителем стал именно Нисканен. Вторым финишировал россиянин Алексей Червоткин, третьим – ещё один представитель России Иван Якимушкин.
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