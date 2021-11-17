Майкен Касперсен Фалла вслед за Йоханнесом Клебо снялась с соревнований в Бейтостолене
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Олимпийская чемпионка 2014 года, двукратный призёр Игр-2018, норвежская лыжница Майкен Касперсен Фалла из-за простуды пропустит национальное открытие сезона, которое пройдёт в Бейтостолене с 19 по 21 ноября, сообщает Langrenn.
Тренер Ула Виген Хаттестад отметил, что Фалла, вероятно, сможет принять участие в этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Спортсменка отправится на эти соревнования 24 ноября.
Вчера, 16 ноября, стало известно, что старты в Бейтостолене пропустит лидер сборной Норвегии Йоханнес Клебо. Причиной пропуска стала простуда и личные обстоятельства: дедушка и многолетний тренер лыжника, Коре Хёсфлот, попал в больницу с инсультом и был выписан 15 ноября.
Первый этап Кубка мира в Руке пройдёт с 26 по 28 ноября.
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