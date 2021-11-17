Йоханнес Клебо показал, что подарил перенёсшему инсульт дедушке после выписки из больницы

Лидер сборной Норвегии по лыжам Йоханнес Клебо посвятил трогательный пост своему дедушке и по совместительству тренеру Коре Хёсфлоту, который ранее перенёс инсульт.

«Как многие, наверное, знают, последние дни были для меня тяжёлыми. На прошлой неделе у моего дедушки случился инсульт, ему пришлось провести несколько дней в больнице. К счастью, всё обошлось, для меня большое облегчение видеть его снова на ногах.

Я просто хотел поделиться этим с вами, чтобы напомнить: все, включая меня, не должны ничего воспринимать как должное. Мне невероятно повезло, что у меня такой сильный дедушка, который одновременно является моим тренером и лучшим другом. К сожалению, он не сможет ездить со мной на соревнования, как раньше. Поэтому я порадовал его новым телевизором перед предстоящим сезоном. В два раза больше старого, так что он сможет видеть меня в два раза лучше.

Знаю, что он выйдет из этой ситуации как супергерой, которым он и является. «Это просто что-то скачет», — прокомментировал произошедшее Коре с больничной койки», — написал Клебо в своём «инстаграме».

Публикация доступна в «инстаграме» Йоханнеса Клебо.