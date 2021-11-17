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Большунов: все мысли только об этом сезоне. Думаю, я ещё не пробежал свои лучшие гонки

Большунов: все мысли только об этом сезоне. Думаю, я ещё не пробежал свои лучшие гонки
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Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса», российский лыжник Александр Большунов ответил, чем планирует заняться после завершения спортивной карьеры.

«В данный момент я полностью сосредоточен на лыжных гонках и не задумываюсь о том, чем буду заниматься после этого. Этот сезон очень важен для меня, все мысли только об этом. Думаю, я ещё не пробежал свои лучшие гонки», — приводит слова Большунова Sports.ru со ссылкой на Kestavyys Urheilu.

Большунов — чемпион мира 2021 года в скиатлоне, четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, семикратный призёр чемпионатов мира 2019 и 2021 годов, двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса», двукратный победитель лыжной многодневной гонки «Тур де Ски».

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