Калле Хальфварссон опоздал с регистрацией на соревнования в Елливаре

Трёхкратный призёр чемпионатов мира, шведский лыжник Калле Хальфварссон объяснил, почему его имя не значится в списке участников предсезонных соревнований в Елливаре (Швеция).

«Я, как обычно, немного опоздал с регистрацией. Надеюсь, всё же смогу стартовать», — приводит слова Хальфварссона SVT.

Старты в Елливаре пройдут с 19 по 21 ноября. Участие в соревнованиях не примут Вильям Порома, Бьёрн Сандстрём, Оскар Свенссон и Эмма Рибом.

Менеджер сборной Швеции Андерс Бистрём подтвердил, что Хальфварссон допущен к соревнованиям: «Калле будет стартовать». Лучшим достижением Калле в общем зачёте Кубка мира является 3-е место в сезоне-2014/2015.

С 19 по 21 ноября в Бейтостолене пройдут старты норвежских лыжников.