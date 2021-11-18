Калле Хальфварссон опоздал с регистрацией на соревнования в Елливаре
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Трёхкратный призёр чемпионатов мира, шведский лыжник Калле Хальфварссон объяснил, почему его имя не значится в списке участников предсезонных соревнований в Елливаре (Швеция).
«Я, как обычно, немного опоздал с регистрацией. Надеюсь, всё же смогу стартовать», — приводит слова Хальфварссона SVT.
Старты в Елливаре пройдут с 19 по 21 ноября. Участие в соревнованиях не примут Вильям Порома, Бьёрн Сандстрём, Оскар Свенссон и Эмма Рибом.
Менеджер сборной Швеции Андерс Бистрём подтвердил, что Хальфварссон допущен к соревнованиям: «Калле будет стартовать». Лучшим достижением Калле в общем зачёте Кубка мира является 3-е место в сезоне-2014/2015.
С 19 по 21 ноября в Бейтостолене пройдут старты норвежских лыжников.
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