Хейди Венг рассказала, что хотела завершить карьеру из-за боязни заразиться коронавирусом
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Норвежская лыжница Хейди Венг призналась, что в прошлом году была близка к завершению карьеры из-за боязни заразиться коронавирусом.
«Это было трудное время, я очень боялась. Несмотря на то что я вышла на старт спринта в Руке, я для себя решила, что это моя последняя гонка в карьере. Тогда же думала, что в последний раз лечу на самолёте.
Постепенно пришла в себя, и затем в Шушене вновь почувствовала удовольствие от гонок. Наверное, я смогла отложить свои страхи в сторону. Я живу, как в «пузыре»: надеваю маску в магазине и других местах. Соблюдаю осторожность», — приводит слова Венг Nettavisen.
30-летняя Хейди Венг — пятикратная чемпионка мира, бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года в скиатлоне.
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