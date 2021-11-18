Эмиль Иверсен: Александр Большунов не тот парень, с кем я решил бы потусить
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Четырёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам Эмиль Иверсен рассказал, как относится к чемпиону мира 2021 года в скиатлоне, лидеру мужской сборной России Александру Большунову.
«Александр Большунов не тот парень, с кем я решил бы потусить в своё свободное время. Но очень рад, что русские есть у нас в соперниках. Они держат нас в тонусе. Без них гонки Кубка мира и чемпионаты мира были бы больше похожи на национальные турниры. И мы тогда могли бы тренироваться вдвое меньше и всё равно держать шведов под контролем», — приводит слова Иверсена Langrenn.
Также Иверсен, ставший одним из фигурантов скандального марафона на чемпионате мира 2021 года, рассказал об оскорблениях со стороны российских болельщиков.
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