Девон Кершоу объяснил проблемы Александра Большунова с зубами

Чемпион мира 2011 года, участник четырёх Олимпиад канадский лыжник Девон Кершоу рассказал, почему, по его мнению, у чемпиона мира 2021 года в скиатлоне, лидера мужской сборной России Александра Большунова возникли проблемы с зубами.

Большунов перенёс операцию в октябре. Хирургическое вмешательство потребовалось из-за запущенной проблемы с кистой, которая ушла в кость и потребовала проведения операции. Киста появилась из-за неправильно поставленной пломбы при лечении нервного канала зуба.

«Может прозвучать куда жёстче, чем это есть на самом деле, но у Большунова этой осенью была не одна маленькая операция. У Александра были очень серьёзные проблемы с зубами, и он перенёс сразу две операции. Он пропустил какую-то часть тренировок из-за этого. Но все, кто видел Большунова, говорят, что не похоже, чтобы он растерял значительную часть формы. Просто бережётся.

Я не знаю, фторируют ли воду в России. Непонятно, что может быть не так с местной водой. Но помню, как меня удивил Иван Бабиков, когда он впервые приехал в Канаду. Его спортивным напитком был белый сахар, кипячёная вода и малиновый или клубничный джем. Если с такой амуницией ежедневно проводишь многочасовые тренировки, это отражается на зубах. Спортивные напитки — это в принципе нехорошо для зубов, но сахар, кипячёная вода и джем? Меня не особо удивляет, что у Большунова возникли проблемы с зубами, учитывая то, какие напитки пьют молодые россияне», — рассказал Кершоу в подкасте FasterSkier.

