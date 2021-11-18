Кеннеди: Устюгов будто бы прохлаждался на трассе, а Вальнес совершил ошибку

Канадский лыжник Рассел Кеннеди поделился мнением о результатах спринта на турнире категории FIS в Муонио (Финляндия), который состоялся в минувшие выходные. Победу в спринте одержал россиянин Сергей Устюгов, опередивший соотечественника Александра Терентьева на 0,01 секунды. Замкнул тройку итальянец Федерико Пеллегрино, четвёртым стал норвежец Эрик Вальнес.

«В Муонио все спортсмены проверяют свою форму, и, кажется, россияне там отбираются на Кубок мира. Они там максимально мобилизованы. И если канадцы не следили за мазью, то наши соперники работали серьёзно. Это уже настоящий Кубок мира, просто со статусом стартов FIS. Видно, как стараются Большунов, Устюгов, Якимушкин и другие. Большунов тренируется там, хоть он и не выступал в гонках. Слышал, у него проблемы с зубами.

В спринте случилось нечто странное. Вальнес доминировал в квалификации. Я видел, как он стартует, и думал: «Бог ты мой! Он на другом уровне». Думаю, в финале ситуация изменилась из-за того, что начал идти снег. Как мне кажется, неудача Вальнеса отчасти связана с тем, что он стал идти по заснеженной лыжне. И всё же Эрик очень силён, сбрасывать его со счетов нельзя. Но у россиян здесь отбор на Кубок мира и настрой соответствующий.

Устюгов выглядел так, будто пешком добрался до финала спринта. Он будто бы прохлаждался на трассе и просто ждал финала. Мне было приятно поучаствовать в этой гонке. У трассы очень интересный профиль, она даёт возможность бороться тактически. Считаю, Вальнес совершил ошибку при выборе лыжни и прошёл не там последние метров 50», — рассказал Кеннеди в подкасте FasterSkier.