Кершоу: Устюгов зверствовал в Муонио. Он просто смёл остальных

Чемпион мира 2011 года, участник четырёх Олимпиад канадский лыжник Девон Кершоу прокомментировал результаты Сергея Устюгова на турнире категории FIS в Муонио, который состоялся в минувшие выходные. Устюгов выиграл спринт и стал вторым в коньковой гонке на 15 км.
«Устюгов зверствовал в Муонио. Здорово видеть, что он вернулся на этот уровень. Место Сергея в сборной России под вопросом, и он обязан с самого старта сезона показывать высокие результаты. Конкуренция в команде запредельная, как и у норвежцев. Гонки могут показаться скучными, потому что в лидерах всё время две сборные, но внутри этих команд грандиозная борьба. Мельниченко, Якимушкин, Червоткин, Спицов, и этот список можно продолжать и продолжать.
Устюгов просто смёл остальных в спринте. А серебряный призёр чемпионата мира Вальнес не попал в первую тройку. Но нет серьёзного повода для беспокойства, потому что его обошли не рядовые ребята, а тот же Устюгов и Пеллегрино. Всё-таки это два чемпиона мира», — рассказал Кершоу в подкасте Faster Skier.
- 18 ноября 2021
-
23:41
-
23:16
-
22:59
-
22:00
-
21:56
-
20:25
-
18:56
-
18:34
-
18:28
-
16:39
-
16:22
-
14:53
-
13:27
-
10:24
-
09:50
- 17 ноября 2021
-
22:40
-
22:34
-
21:45
-
14:17
-
09:32
- 16 ноября 2021
-
22:38
-
17:56
-
11:14
-
09:30
- 15 ноября 2021
-
21:11
-
12:23
-
12:10
-
11:41
-
11:38
-
00:30
- 14 ноября 2021
-
22:32
-
13:18
-
12:53
-
12:03
-
10:46