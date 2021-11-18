Кершоу: Устюгов зверствовал в Муонио. Он просто смёл остальных

Чемпион мира 2011 года, участник четырёх Олимпиад канадский лыжник Девон Кершоу прокомментировал результаты Сергея Устюгова на турнире категории FIS в Муонио, который состоялся в минувшие выходные. Устюгов выиграл спринт и стал вторым в коньковой гонке на 15 км.

«Устюгов зверствовал в Муонио. Здорово видеть, что он вернулся на этот уровень. Место Сергея в сборной России под вопросом, и он обязан с самого старта сезона показывать высокие результаты. Конкуренция в команде запредельная, как и у норвежцев. Гонки могут показаться скучными, потому что в лидерах всё время две сборные, но внутри этих команд грандиозная борьба. Мельниченко, Якимушкин, Червоткин, Спицов, и этот список можно продолжать и продолжать.

Устюгов просто смёл остальных в спринте. А серебряный призёр чемпионата мира Вальнес не попал в первую тройку. Но нет серьёзного повода для беспокойства, потому что его обошли не рядовые ребята, а тот же Устюгов и Пеллегрино. Всё-таки это два чемпиона мира», — рассказал Кершоу в подкасте Faster Skier.