Спринтерские гонки в Бейтостолене отменены

Старт предсезонных национальных лыжных соревнований в Бейтостолене (Норвегия), запланированный на сегодня, 19 ноября, перенесён, сообщает VG. Сегодня должны были состояться спринтерские гонки, но их пришлось отменить из-за неблагоприятных погодных условий.

На стадионе сильный ветер, и, по прогнозам метеорологов, ситуация в течение дня не изменится. С целью обеспечения безопасности участников гонки были отменены.

«Это было очень простое решение. На стадионе сейчас сложно просто стоять, а ветер ещё должен усилиться. Мы надеемся, что завтра провести гонки удастся. Ветер должен быть уже не таким сильным», — сказал начальник трассы Торбьорн Брокс Петтерсен.



16 ноября стало известно, что старты в Бейтостолене пропустит лидер сборной Норвегии Йоханнес Клебо. Причиной пропуска стала простуда и личные обстоятельства: дедушка и многолетний тренер лыжника, Коре Хёсфлот, попал в больницу с инсультом и был выписан 15 ноября.