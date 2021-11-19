Спринтерские гонки в Бейтостолене отменены

Старт предсезонных национальных лыжных соревнований в Бейтостолене (Норвегия), запланированный на сегодня, 19 ноября, перенесён, сообщает VG. Сегодня должны были состояться спринтерские гонки, но их пришлось отменить из-за неблагоприятных погодных условий.
На стадионе сильный ветер, и, по прогнозам метеорологов, ситуация в течение дня не изменится. С целью обеспечения безопасности участников гонки были отменены.
«Это было очень простое решение. На стадионе сейчас сложно просто стоять, а ветер ещё должен усилиться. Мы надеемся, что завтра провести гонки удастся. Ветер должен быть уже не таким сильным», — сказал начальник трассы Торбьорн Брокс Петтерсен.
16 ноября стало известно, что старты в Бейтостолене пропустит лидер сборной Норвегии Йоханнес Клебо. Причиной пропуска стала простуда и личные обстоятельства: дедушка и многолетний тренер лыжника, Коре Хёсфлот, попал в больницу с инсультом и был выписан 15 ноября.
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