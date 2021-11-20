«Выглядит сильным». Крамер — о готовности Большунова к старту олимпийского сезона

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам немец Маркус Крамер высказался о готовности лидера команды Александра Большунова к старту олимпийского сезона – 2021/2022.
«Как известно, у него в последнее время были проблемы со здоровьем. В частности, он перенёс две операции из-за проблем с зубами. Но сейчас вернулся к привычным тренировкам и выглядит сильным. Тем не менее не факт, что он побежит в Руке (первый этап Кубка мира. – Прим. «Чемпионата»). Но уже скоро будет готов к выступлениям – это будет Лиллехаммер или сразу после него», — приводит слова Крамера Kestavyys Urheilu.
Напомним, Большунов перенёс операцию ранее в октябре. Хирургическое вмешательство потребовалось из-за запущенной проблемы с кистой, которая ушла в кость и потребовала проведения операции. Киста появилась из-за неправильно поставленной пломбы при лечении нервного канала зуба.
Ранее стало известно, что Большунов примет участие в отборочных соревнованиях на Кубок мира в Муонио (Финляндия).
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