Йонна Сундлинг попала в больницу после падения в спринтерской гонке в Йелливаре

Двукратная чемпионка мира, шведская лыжница Йонна Сундлинг попала в больницу после жёсткого падения на открытии сезона в Йелливаре (Швеция). Лыжница почувствовала боль в запястье.
Это произошло в четвертьфинале конькового спринта. Сундлинг лидировала в своём забеге, когда на спуске вылетела на обледеневший участок трассы и упала.
«Первый рентген показал, что перелома нет. Но мы положили гипс и будем проверять дальше», — приводит слова врача сборной Швеции Яна Валла SVT.
Ранее Сундлинг заявила, что не намерена выступать на многодневке «Тур де Ски» в грядущем сезоне из-за подготовки к Олимпийским играм – 2022 в Пекине (Китай). В состав сборной Швеции на Олимпиаду, помимо Йонны, уже вошли Эбба Андерссон, Фрида Карлссон, Оскар Свенссон и Йенс Бурман.
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