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В сборной России оценили форму Александра Большунова перед стартом Кубка мира

В сборной России оценили форму Александра Большунова перед стартом Кубка мира
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил форму лидера команды Александра Большунова по итогам контрольного старта в Муонио (Финляндия) – индивидуальной гонки на 15 км классическим стилем. Большунов стал пятым, уступив победителю финну Ийво Нисканену 43,5 секунды.

«Это первый старт Саши с августа месяца. Были только интервальные тренировки. Была потеряна соревновательная практика. Сейчас у него достаточно неплохая форма, дальше будет только лучше», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Напомним, Большунов перенёс операцию в октябре. Хирургическое вмешательство потребовалось из-за запущенной проблемы с кистой, которая ушла в кость и потребовала проведения операции. Киста появилась из-за неправильно поставленной пломбы при лечении нервного канала зуба.

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