Венг объяснила, почему существенно уступила Йохауг в гонке открытия сезона

Норвежская лыжница Хайди Венг объяснила, почему проиграла 44 секунды Терезе Йохауг в гонке на 10 км классическим ходом на открытии сезона в Бейтостолене (Норвегия).

«Это было немного нервно. Честно говоря, не думал, что буду так сильно волноваться. Немного разочарована гонкой, но её было необходимо завершить.

По пути у меня были проблемы – в лыжу попал камень. Пришлось самой снимать, из-за чего я сразу отстала на десять секунд. Поняла, что мне нужно просто успокоиться, ведь Терезе всё равно уже заканчивала. Очень рада, что мне удалось сохранить спокойствие в этой ситуации.

Камень был довольно большой, чувствовала, что сам он никуда не денется. Тогда-то мне и пришлось остановиться. У меня не было шансов. Когда я его вытаскивала, пришлось немного повозиться. Если и есть кто-то, кому стоило бы получить камень под лыжи, так это Хайди Венг», — приводит слова Венг TV 2.