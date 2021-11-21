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Ийво Нисканен опубликовал совместное фото с Александром Большуновым из Муонио

Ийво Нисканен опубликовал совместное фото с Александром Большуновым из Муонио
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Двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира финский лыжник Ийво Нисканен опубликовал в «Инстаграме» совместное фото с действующим обладателем «Большого хрустального глобуса», российским лыжником Александром Большуновым.

Нисканен участвует в контрольных стартах сборной России, которые проходят в Муонио (Финляндия), вне конкурса. Ранее он выиграл индивидуальную гонку на 15 км классическим стилем. Большунов тогда стал пятым, проиграв Ийво 43,5 секунды. Сегодня, 21 ноября, лыжники приняли участие в коньковой «разделке», где Большунов стал третьим, а Нисканен – четвёртым. Выиграл гонку Артём Мальцев.

Фото: https://www.instagram.com/iivoniskanen/

Отметим, что Большунов приступил к соревновательной практике позже других лыжников, так как в октябре перенёс операцию на верхней челюсти. Хирургическое вмешательство потребовалось из-за запущенной проблемы с кистой, которая ушла в кость и потребовала проведения операции. Киста появилась из-за неправильно поставленной пломбы при лечении нервного канала зуба.

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