Степанова: а вы знали, что каждый пост в «Инстаграме» — это минус 5 секунд в гонке?
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20-летняя российская лыжница Вероника Степанова опубликовала пост в «Инстаграме» после выступления в индивидуальной гонке на 10 км свободным стилем на контрольных стартах сборной России в Муонио (Финляндия). Степанова показала третий результат, гонку выиграла Татьяна Сорина, второй стала Наталья Непряева.
Вчера, 20 ноября Степанова также в Муонио пробежала классическую «разделку» на 10 км, где стала 13-й, проиграв победительнице Сориной 1 минуту и 36 секунд.
«А вы не знали, что каждый пост в «Инстаграме» — это минус пять секунд в гонке? Но пока лишь с коньковым ходом работает, ищу ключи к классическому», — написала Степанова в своём «инстаграме».
Публикация доступна в «инстаграме» Вероники Степановой.
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