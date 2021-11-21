Степанова: а вы знали, что каждый пост в «Инстаграме» — это минус 5 секунд в гонке?

20-летняя российская лыжница Вероника Степанова опубликовала пост в «Инстаграме» после выступления в индивидуальной гонке на 10 км свободным стилем на контрольных стартах сборной России в Муонио (Финляндия). Степанова показала третий результат, гонку выиграла Татьяна Сорина, второй стала Наталья Непряева.

Вчера, 20 ноября Степанова также в Муонио пробежала классическую «разделку» на 10 км, где стала 13-й, проиграв победительнице Сориной 1 минуту и 36 секунд.

«А вы не знали, что каждый пост в «Инстаграме» — это минус пять секунд в гонке? Но пока лишь с коньковым ходом работает, ищу ключи к классическому», — написала Степанова в своём «инстаграме».

Публикация доступна в «инстаграме» Вероники Степановой.