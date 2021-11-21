Карлссон и Юханссон выиграли коньковые «разделки» на турнире в Йелливаре
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Сегодня, 21 ноября, в Йелливаре (Швеция) прошли индивидуальные гонки свободным стилем. Как и в классическом стиле, победу в своих забегах одержали Лео Юханссон и Фрида Карлссон. Швейцарец Дарио Колонья финишировал лишь четвёртым.
Йелливаре, Швеция. Женщины. 10 км, свободный стиль
1. Фрида Карлссон – 23.22,4
2. Эбба Андерссон – отставание + 29,5
3. Моа Ульссон + 34,8
4. Луисе Линдстрем + 54,3
5. Шарлотте Калла + 1.12,4
6. Линн Семскар + 1.31,5
7. Изабела Марциш (Польша) + 1.44,3
8. Патриция Эйдука (Латвия) + 1.44,7
Йелливаре, Швеция. Мужчины. 15 км, свободный стиль
1. Лео Юханссон + 31.46,5
2. Юнас Эрикссон + 14,2
3. Фредрик Йонссон + 20,2
4. Дарио Колонья (Швейцария) + 24,8
5. Юхан Херберт + 41,9
6. Аксель Экстрем + 43,1
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