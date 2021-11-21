Карлссон и Юханссон выиграли коньковые «разделки» на турнире в Йелливаре

Сегодня, 21 ноября, в Йелливаре (Швеция) прошли индивидуальные гонки свободным стилем. Как и в классическом стиле, победу в своих забегах одержали Лео Юханссон и Фрида Карлссон. Швейцарец Дарио Колонья финишировал лишь четвёртым.

Йелливаре, Швеция. Женщины. 10 км, свободный стиль

1. Фрида Карлссон – 23.22,4

2. Эбба Андерссон – отставание + 29,5

3. Моа Ульссон + 34,8

4. Луисе Линдстрем + 54,3

5. Шарлотте Калла + 1.12,4

6. Линн Семскар + 1.31,5

7. Изабела Марциш (Польша) + 1.44,3

8. Патриция Эйдука (Латвия) + 1.44,7



Йелливаре, Швеция. Мужчины. 15 км, свободный стиль

1. Лео Юханссон + 31.46,5

2. Юнас Эрикссон + 14,2

3. Фредрик Йонссон + 20,2

4. Дарио Колонья (Швейцария) + 24,8

5. Юхан Херберт + 41,9

6. Аксель Экстрем + 43,1