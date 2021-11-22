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Объявлен состав сборной Финляндии на первый этап Кубка мира по лыжным гонкам

Объявлен состав сборной Финляндии на первый этап Кубка мира по лыжным гонкам
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Тренерский штаб сборной Финляндии по лыжным гонкам определился с составом на первый этап Кубка мира, который пройдёт в Руке (Финляндия) с 26 по 28 ноября. Финны имеют расширенные квоты, так как выступают на домашнем этапе.

Спринтерская команда (женщины): Ясми Йоэнсуу, Анна Киллонен, Катри Лилинперя, Йоханна Матинтало, Кертту Нисканен, Криста Пярмякоски, Анни Алакоски, Вильма Ниссинен, Маарет Паюноя и Анни Кайнулайнен.

Спринтерская команда (мужчины): Ристоматти Хакола, Лаури Лепистё, Ниило Мойланен, Йони Мяки, Вернери Сухонен, Лаури Вуоринен, Юусо Хаарала, Миро Карппанен, Лаури Маннила и Вильям Маттила.

Дистанционная команда (женщины): Ясми Йоэнсуу, Анна Киллонен, Катри Лилинперя, Йоханна Матинтало, Кертту Нисканен, Криста Пярмякоски, Анни Алакоски, Катариина Лонка, Вильма Ниссинен и Эвелиина Пиппо.

Дистанционная команда (мужчины): Ристоматти Хакола, Пертту Хювяринен, Лаури Лепистё, Реми Линдхольм, Йони Мяки, Ийво Нисканен, Вилле Ахонен, Юусо Хаарала, Лаури Вуоринен и Юосу Мякеля.

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