FIS пришлось заменить скиатлоны на этапе Кубка мира в Лиллехаммере из-за нехватки снега

Пресс-служба Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) сообщила об изменениях в программе этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере (Норвегия), который запланирован на период с 3 по 5 декабря.

4 декабря FIS планировала провести скиатлоны (мужской и женский), однако заменила их на интервальные гонки на 15 и 10 км соответственно из-за критического отсутствия снега в Лиллехаммере. Данное решение было принято после совещаний представителей группы по подготовке соревнований FIS, норвежской федерации лыжного спорта (NSF) и организационного комитета этапа.

Напомним, скиатлон – это гонка, состоящая из двух частей: первую лыжники преодолевают классическим стилем, вторую – коньковым. Общая протяжённость дистанции у мужчин – 30 км (15+15), у женщин – 15 (7,5 +7,5).