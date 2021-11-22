В Германии возмутились условиями карантина на КМ по прыжкам с трамплина в Нижнем Тагиле

Представители немецкой делегации возмутились условиями карантина на первом этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин, который прошёл в Нижнем Тагиле с 19 по 21 ноября.

По приезде на соревнования положительный тест на коронавирус сдали: поляк Клеменс Муранка и американец Декер Декан, а также один из представителей сборной Германии, как стало известно позднее, помощник немецкого наставника Бернхард Метцлер.

Организаторы турнира, как сообщил Skispringen тренер немецких лыжников Штефан Хорнгахер, предприняли непоследовательные действия для изоляции заражённых. Они переводили их из отеля в изоляторы. «Мы пытаемся найти компромисс и вывести наших коллег из крайне плохого карантина», — отметил Хорнгахер.

Позднее ARD стало известно, что заражённые смогли обратиться в частную клинику в Екатеринбурге. Они надеются, что их выпустят ранее установленных на изоляцию 10-14 дней, если они сдадут отрицательные ПЦР-тесты.

Отметим, что с 25 по 27 ноября в Нижнем Тагиле пройдут женские соревнования в рамках этапа Кубка мира.