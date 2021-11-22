Стало известно о состоянии прыгунов с трамплина, заразившихся ковидом в Нижнем Тагиле
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Прыгуны на лыжах с трамплина поляк Клеменс Муранка и американец Декер Декан, а также ассистент тренера сборной Германии Бернхард Метцлер, сдавшие положительные тесты на коронавирус на этапе Кубка мира в Нижнем Тагиле, были доставлены в частную клинику Свердловской области.
Ранее тренер немецких прыгунов Штефан Хорнгахер выразил недовольство условиями изоляторов в Нижнем Тагиле. «Мы пытаемся найти компромисс и вывести наших коллег из крайне плохого карантина», — отмечал немец.
По информации «Чемпионата», сейчас Муранка, Декан и Метцлер пребывают в комфортных условиях, их разместили в лучшей частной клинике области. Спортсмены находятся под наблюдением врачей и ждут, когда их тесты окажутся отрицательными.
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