Стало известно о состоянии прыгунов с трамплина, заразившихся ковидом в Нижнем Тагиле

Прыгуны на лыжах с трамплина поляк Клеменс Муранка и американец Декер Декан, а также ассистент тренера сборной Германии Бернхард Метцлер, сдавшие положительные тесты на коронавирус на этапе Кубка мира в Нижнем Тагиле, были доставлены в частную клинику Свердловской области.

Ранее тренер немецких прыгунов Штефан Хорнгахер выразил недовольство условиями изоляторов в Нижнем Тагиле. «Мы пытаемся найти компромисс и вывести наших коллег из крайне плохого карантина», — отмечал немец.

По информации «Чемпионата», сейчас Муранка, Декан и Метцлер пребывают в комфортных условиях, их разместили в лучшей частной клинике области. Спортсмены находятся под наблюдением врачей и ждут, когда их тесты окажутся отрицательными.