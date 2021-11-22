Тренер норвежских лыжников оценил форму Александра Большунова перед стартом Кубка мира

Тренер дистанционной сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум поделился мыслями о форме лидера сборной России Александра Большунова после оглашения результатов отборочных стартов национальной команды в Муонио (Финляндия).

Напомним, Большунов стал пятым в классической «разделке» на 15 км, проиграв победителю финну Ийво Нисканену 43,5 секунды. В коньковой «разделке» Александр занял третье место, а Нисканен – четвёртым.

«Мне кажется, ему нужно немного продышаться, и он нанесёт ответный удар. Я понял, что он стал третьим в воскресенье и обошёл Нисканена, так что, думаю, придётся попотеть, чтобы победить его в Руке», — приводит слова Носсума Nettavisen.

Отметим, что Большунов приступил к соревновательной практике позже других лыжников, так как в октябре перенёс операцию на верхней челюсти. Хирургическое вмешательство потребовалось из-за запущенной проблемы с кистой, которая ушла в кость и потребовала проведения операции. Киста появилась из-за неправильно поставленной пломбы при лечении нервного канала зуба.