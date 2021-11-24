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Эбба Андерссон планирует пропустить часть этапов Кубка мира

Эбба Андерссон планирует пропустить часть этапов Кубка мира
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Шведская лыжница Эбба Андерссон заявила о готовности пропустить часть этапов Кубка мира ради более высоких результатов на «Тур де Ски» и Олимпийских играх.

«Считаю, мой подготовительный период прошёл очень хорошо. Исключение – сентябрь, когда у меня возникли проблемы с желудком на высотном сборе. Пришлось вернуться домой раньше остальной команды и сделать изменения в тренировочной работе. В остальном всё было нормально. Надеюсь, и на соревнованиях тоже не испытаю проблем.

Мой основной план сейчас — соревноваться каждые выходные до наступления Рождества. Давос — это последний этап, на котором я буду выступать в таком режиме. После этого буду готовиться к «Тур де Ски». Затем оценю своё состояние и решу, буду ли соревноваться во Франции. То есть план А — выступить на трёх ближайших этапах, а потом взять время на подготовку к «Тур де Ски», — сказала Андерссон в интервью FIS.

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