Илья Черноусов: я страдаю опоясывающим лишаем. Тяжёлая штука, никому не желаю

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года в Сочи, бывший российский лыжник Илья Черноусов, ныне представляющий Швейцарию, рассказал о проблемах со здоровьем. По словам Черноусова, он подхватил опоясывающий лишай.

«В жизни не всегда всё происходит, как хотелось бы. Уже как три недели страдаю опоясывающим лишаем, тяжёлая штука, никому не желаю, возможно, это реакция организма на повторную прививку от ковида.

Начало сезона уже близко, мне в этой ситуации пока тренироваться в полную силу нельзя. Но я сделаю всё, что могу, чтобы быть в форме. Спасибо всем, кто меня поддерживает. Надеюсь на лучшее. Желаю всем крепкого здоровья», — написал Илья Черноусов на своей странице в социальной сети «Инстаграм».