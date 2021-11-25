Видео: Большунов и Клебо готовятся к первому противостоянию в сезоне

Аналитик сборной России по лыжным гонкам Анатолий Волков в «сториз» своей страницы в «Инстаграме» опубликовал видео подготовки россиянина Александра Большунова и норвежца Йоханнеса Клебо к первым гонкам Кубка мира сезона-2021/2022.

«С Сан Санычем вроде всё хорошо. Как он ускорялся, я, к сожалению, не заснял, но на разминке шёл весьма красиво», — подписал видео Волков.

Первый этап Кубка мира стартует завтра, 26 ноября, в Руке (Финляндия). Первой гонкой кубкового сезона станет классический спринт. Также в программе первого этапа Кубка мира индивидуальная гонка классическим стилем (10 км у женщин и 15 км у мужчин) и гонка преследования свободным стилем. Эти старты пройдут 27 и 28 ноября соответственно.