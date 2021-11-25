Видео: Большунов и Клебо готовятся к первому противостоянию в сезоне
Поделиться
Аналитик сборной России по лыжным гонкам Анатолий Волков в «сториз» своей страницы в «Инстаграме» опубликовал видео подготовки россиянина Александра Большунова и норвежца Йоханнеса Клебо к первым гонкам Кубка мира сезона-2021/2022.
«С Сан Санычем вроде всё хорошо. Как он ускорялся, я, к сожалению, не заснял, но на разминке шёл весьма красиво», — подписал видео Волков.
Первый этап Кубка мира стартует завтра, 26 ноября, в Руке (Финляндия). Первой гонкой кубкового сезона станет классический спринт. Также в программе первого этапа Кубка мира индивидуальная гонка классическим стилем (10 км у женщин и 15 км у мужчин) и гонка преследования свободным стилем. Эти старты пройдут 27 и 28 ноября соответственно.
Комментарии
- 25 ноября 2021
-
18:47
-
17:44
-
14:21
-
13:16
-
12:29
-
12:00
-
11:05
-
10:44
-
09:59
-
09:35
-
00:09
- 24 ноября 2021
-
23:57
-
23:47
-
14:28
-
13:26
-
12:00
-
11:28
-
11:17
-
10:40
- 23 ноября 2021
-
22:16
-
21:49
-
21:35
-
21:01
-
20:42
-
20:39
-
20:30
-
20:24
-
18:13
-
13:52
-
12:19
-
10:36
-
10:31
-
09:17
-
09:06
- 22 ноября 2021
-
23:50
Партнерский контент