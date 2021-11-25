Вяльбе: Непряева сейчас одна из немногих, кто способен бороться с Йохауг

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о лыжнице Наталье Непряевой.

«Бородавко позволил себе публично высказаться о лишнем весе у Непряевой? Вообще, бывает, я ей тоже прямо об этом говорю. Но знаете, у Наташи такой характер, что ей иногда нужен втык, может, даже публичного характера, чтобы она поплакала и начала работать над собой. Я все это говорю, потому что с Натальи спрос особый: быть может, на своем максимуме, она сейчас одна из немногих, кто способен бороться с Йохауг. А что там думают норвежцы про слова Бородавко, меня не сильно интересует.

Да, я бывает, ругаюсь с теми же спортсменами. Но это на публику я не вынесу никогда», — приводит слова Вяльбе «Российская газета».