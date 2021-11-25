Шведский эксперт — об Устюгове: чувствую, что русский медведь в Руке встанет с той ноги

Шведский репортёр, эксперт Петтер Остман высказал мнение о форме российского лыжника Сергея Устюгова накануне старта Кубка мира сезона-2021/2022.

Кубок мира начинается 26 ноября классическим спринтом в Руке (Финляндия).



«Трусы к победам не идут. Вот почему я решил сделать ставку на жёсткого, но нестабильного Сергея Устюгова в фэнтези-лиге. Он способен доминировать весь уик-энд, но также может отнестись ко всему легкомысленно и занять 47-е место в каждой гонке. Чувствую, что русский медведь встанет с той ноги, и я на него надеюсь», — приводит слова Остмана Expressen.

Устюгов — двукратный чемпион мира 2017 года (в скиатлоне и командном спринте), пятикратный призёр чемпионатов мира, победитель многодневной гонки «Тур де Ски» — 2016/2017.