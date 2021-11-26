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Непряева — о квалификации спринта: пока не совсем есть понимание, что начался сезон

Непряева — о квалификации спринта: пока не совсем есть понимание, что начался сезон
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Российская лыжница Наталья Непряева оценила выступление в квалификации спринта на стартовом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Она продемонстрировала девятый результат.

«Пока о чём-то рано говорить, но задача-минимум выполнена. Пока не совсем есть понимание, что начался сезон. Но потихоньку сейчас втягиваемся, ловим те скорости, на которых нужно бегать», — сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».

В четвертьфинал соревнований также вышли россиянки Юлия Ступак (14-е место), Анастасия Фалеева (25-е) и Татьяна Сорина (26-е).

Непряева — бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2018 года в эстафете, серебряный призёр чемпионат мира 2021 года в эстафете, двукратный бронзовый призёр чемпионата мира 2019 в скиатлоне и эстафете.

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