Нортуг — о шведском лыжнике Юханссоне: в Руке его проверят сильнейшие — норвежцы и русские

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира норвежец Петтер Нортуг оценил уровень шведского лыжника Лео Юханссона, который выиграл две гонки на открытии национального зимнего сезона в Йелливаре (Швеция).

«Единственный позитивный для шведов момент в этих соревнованиях — появление этого новичка. Но в то же время мы видим его уровень. В Норвегии Юханссон не вошёл бы в топ-15. В Руке ему предстоит сразиться с сильнейшими лыжниками — норвежцами и русскими. Это станет для него настоящей проверкой», — приводит слова Нортуга Dagbladet.

Сегодня, 26 ноября, в Руке (Финляндия) в рамках первого этапа Кубка мира пройдут спринтерские гонки. 27 ноября у мужчин состоится гонка на 15 км классическим стилем, 28-го — свободным стилем.