Елена Вяльбе оценила выступление лыжниц в спринте на 1-м этапе Кубка мира
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала выступление российских лыжниц в первой гонке Кубка мира сезона-2021/2022 – классическом спринте на этапе в Руке (Финляндия).
Лучшими в сборной России стали Наталья Непряева и Юлия Ступак, выбывшие на стадии полуфинала. После четвертьфиналов борьбу завершили Анастасия Фалеева и Татьяна Сорина.
«Обидно, что никто из девчонок не попал в финал. Но есть совсем маленькие объективные причины. На последнем подъёме засуетилась Юля, перебираясь с одной лыжни на другую. Наташка упёрлась в стоящих впереди на спуске. А Танюшка ещё не та, это видно по состоянию. Но мы все сделали очень большую работу, и это только первый старт», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».
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