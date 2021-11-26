Елена Вяльбе оценила выступление лыжниц в спринте на 1-м этапе Кубка мира

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала выступление российских лыжниц в первой гонке Кубка мира сезона-2021/2022 – классическом спринте на этапе в Руке (Финляндия).

Лучшими в сборной России стали Наталья Непряева и Юлия Ступак, выбывшие на стадии полуфинала. После четвертьфиналов борьбу завершили Анастасия Фалеева и Татьяна Сорина.

«Обидно, что никто из девчонок не попал в финал. Но есть совсем маленькие объективные причины. На последнем подъёме засуетилась Юля, перебираясь с одной лыжни на другую. Наташка упёрлась в стоящих впереди на спуске. А Танюшка ещё не та, это видно по состоянию. Но мы все сделали очень большую работу, и это только первый старт», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».