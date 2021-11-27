Фрида Карлссон расплакалась после финала спринта. Её утешил Маркус Грате

Шведская лыжница Фрида Карлссон, занявшая последнее место в финале спринта классическим стилем на первом этапе Кубка мира в Руке, не смогла сдержать эмоций после финиша.



22-летняя спортсменка боялась, что её не допустят до решающего забега. В полуфинале она вышла за пределы трассы, но судьи решили, что это ей не дало преимущества. В итоге шведка, имевшая к тому моменту жёлтую карточку, отделалась устным предупреждением. В финале она шла по другой лыжне — подальше от края трассы, и, по её мнению, это была её роковая ошибка.



«Я допустила очень грубую тактическую ошибку. Фактически это был приговор в финале. Могу винить в этом только себя», — приводит слова Карлссон Aftonbladet.

После гонки Фрида расплакалась и нашла утешение в объятиях лыжника Маркуса Грате, который в Руке выбыл на стадии полуфинала.