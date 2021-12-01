Расписание 2-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2021/2022 в Лиллехаммере

С 3 по 5 декабря в Лиллехаммере (Норвегия) пройдёт второй этап Кубка мира по лыжным гонкам. «Чемпионат» представляет расписание трансляций соревнований.
Лыжные гонки. Кубок мира. Второй этап. Лиллехаммер, Норвегия. Расписание соревнований
3 декабря
12:00 — спринт (женщины, мужчины), квалификация, свободный стиль.
14:30 — спринт (женщины, мужчины), финал, свободный стиль.
4 декабря
12:00 — гонка на 15 км, мужчины, свободный стиль.
14:00 — гонка на 10 км, женщины, свободный стиль.
5 декабря
11:20 — эстафета, мужчины, 4х7,5 км, смешанная.
13:45 — эстафета, женщины, 4х5 км, смешанная.
В общем зачёте мужского Кубка мира лидирует россиянин Александр Большунов. Второе место занимает его соотечественник Сергей Устюгов, третьим идёт норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо.
У женщин лидирует шведка Фрида Карлссон. Лучшая из россиянок, Наталья Непряева, располагается на 10-й позиции.
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