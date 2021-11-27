Карлссон: чувствовала силу, думала, что выиграю, такой контроль гонки был впервые

Шведская лыжница Фрида Карлссон прокомментировала победу в женской индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Карлссон обошла 14-кратную чемпионку мира норвежку Терезе Йохауг на 13,7 секунды. Тройку призёров замкнула немка Катарина Хенниг. Лучший результат среди россиянок показала Татьяна Сорина, она стала восьмой.



«Чувствую себя очень хорошо. Чувствовала, что очень сильна, контролировала гонку. Я думала, что выиграю. Я впервые так уверенно контролировала происходящее, это новое чувство для меня.



Было холодно. Но я лишь чувствовала, что обмерзают пальцы. Это было заметно, когда я пересекла финишную черту», — цитирует Карлссон NRK.

После гонки Карлссон рассказала, как у неё сгорели штаны.