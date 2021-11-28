Гонки преследования на этапе Кубка мира по лыжам в Руке могут перенести из-за мороза

Международная федерация лыжного спорта (FIS) рассматривает возможность переноса гонок преследования на первом этапе Кубка мира по лыжным гонка в Руке (Финляндия).

Проведение соревнований находится под угрозой из-за холода, по прогнозам синоптиков сегодня, 28 ноября в Руке температура может опуститься до минус 21 градуса. Согласно регламенту FIS соревнования по лыжным гонкам подлежат отмене, если температура достигает -22 градусов, однако важную роль при этом играет уровень влажности воздуха.

«Обсуждения продолжаются, решение будет принято в ближайшее время. Но мы не знаем когда», — приводит слова менеджера по коммуникациям FIS Ульрика Стернера Expressen.

Коньковая гонка преследования у женщин на 10 км запланирована на 12:20 мск, гонка на 15 км у мужчин — на 14:30 мск.