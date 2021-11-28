Аналитик назвал причину, по которой его отстранили от работы в сборной России по лыжам

Экс аналитик сборной России по лыжным гонкам Анатолий Волков объяснил, что стало причиной его отстранения от работы с командой.

«Моё предположение такое: я оставил у Романова (корреспондент «Матч ТВ». – Прим. «Чемпионата») под постом нелицеприятный комментарий. На что он сказал: ты сам это удалишь или мне кому-то прислать? Я говорю: ну присылай, кому хочешь, и всё. Скорее всего, он сделал скриншот и отправил прямиком Вяльбе. А так как у меня с Вяльбе уже был разговор по поводу моего «Инстаграма», то в этот раз она церемониться не стала. И всё вот так получилось.

На самом деле, никого не виню, сам виноват, реально подсел на «Инстаграм». Это реально серьёзная зависимость, уже как болезнь. Такой фидбэк – после каждого репортажа по 200 человек писало, и это минимум. Я ещё сдуру всем отвечал. Такая деятельность тебя выхолащивает и опустошает. Да, популярность, но на руку она не играет, это зависимость, от которой нужно избавляться. С головой реально проблемы начинаются, начинаешь творить дичь, неадекватные поступки совершать. Вот такой вердикт. Обратная сторона медали так себе получается», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Яна Метлёва.