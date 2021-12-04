Йоханнес Клебо: рад, что стою после гонки с улыбкой на лице

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, норвежский лыжник Йоханнес Клебо поделился впечатлениями от победы в спринте на этапе Кубка мира в Лиллехаммере. Участие Йоханнеса в этих соревнованиях было под вопросом из-за конфликта со спонсором федерации лыжных видов спорта Норвегии, но стороны сумели договориться.

«Я рад вернуться на трассу. Чувствую, что мой организм сейчас в том состоянии, которое нужно. Очень рад, что мой дед смог присутствовать на гонке. Ему не нравится смотреть соревнования по телевизору, потому что он прекрасно знает ощущения от пребывания на стадионе. Для меня очень важно, что он здесь, поэтому победа кажется особенной.

Конфликт со спонсором? Я рад, что ситуацию удалось решить. Я потратил немало сил и старался проехать как можно быстрее. Меня оценивают именно по этому. Приятно, что я всё мог контролировать в важных ситуациях. Сколько мне это стоило? Много, конечно. Но я рад, что стою здесь с улыбкой на лице», — приводит слова Клебо VG.