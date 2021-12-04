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Турышев: у Клебо 42-й номер? Думаю, он решил порюкзачить за кем-то

Турышев: у Клебо 42-й номер? Думаю, он решил порюкзачить за кем-то
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Сергей Турышев, помощник старшего тренера сборной России по лыжным гонкам Маркуса Крамера, оценил трассу перед гонкой на 15 км свободным стилем в рамках этапа Кубка мира в Лиллехаммере. Также Турышев ответил на вопрос про номер норвежского лыжника Йоханнеса Клебо.

«Я бы не сказал, что трасса сильно засыпана. С четырёх до шести утра её делали, на откатке проверили – жёсткая трасса, сугробов не будет. Примерно полтора-два сантиметра снега, это не существенно. У Клебо 42-й номер? Достаточно высокий, да, но он, думаю, решил порюкзачить за кем-то», — сказал Турышев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 4 декабря, в 12:00 стартовала мужская гонка на 15 км свободным стилем, в которой принимают участие восемь российских лыжников, в том числе Александр Большунов.

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