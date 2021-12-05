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Петтер Нортуг: если Швеция выиграет эстафету, обещаю стоять голым на улице Стокгольма

Петтер Нортуг: если Швеция выиграет эстафету, обещаю стоять голым на улице Стокгольма
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Двукратный олимпийский чемпион, норвежец Петтер Нортуг оценил шансы сборной Швеции в грядущей мужской эстафете на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). Гонка начнётся в 11:20 мск.

«Нет, я вообще не верю в Швецию. Это определённо будет победа Норвегии. На что я буду готов, если шведы всё-таки выиграют? Если Швеция выиграет, обещаю поехать в Стокгольм и стоять там голым на улице, при этом поздравляя всех проходящих шведов с победой. Это ход на опережение, я обезопасил себя. Если я проиграю, вряд ли кто-то из шведов захочет увидеть обнажённого Петтера Нортуга (смеётся)», — приводит слова Нортуга Expressen.

От России в эстафете выступят две команды:

Сборная-1: Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Иван Якимушкин.
Сборная-2: Александр Терентьев, Илья Семиков, Артём Мальцев и Сергей Устюгов.

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